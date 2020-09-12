نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك.. مدافع بدرجة هداف بالبريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الرباعية التي فاز بها الريدز على ليدز يونايتد ضمن لقاءات الجولة الأولى من البريميرليج والتي أقيمت على ملعب أنفيلد اليوم السبت.
وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات أن الهولندي سجل الهدف العاشر له منذ إنتقاله لليفربول قادماً من صفوف ساوثهامبتون في يناير من العام 2018 أكثر من أي مدافع آخر خلال نفس الفترة.
في الوقت الذي قالت فيه شبكة " سكاي سبورتس " عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن 12 من أصل 13 هدف سجلهم فان دايك مع ليفربول في جميع المسابقات جاءت من كرات رأسية.
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