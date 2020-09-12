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أول تعليق من كلوب بعد عبور ليدز يونايتد في البريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كلوب بعد عبور ليدز يونايتد في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز فريقه المثير أمام ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإنجليزي للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"الخصم أجبرنا على ارتكاب الأخطاء، يمكن أن نقدم أداء أفضل وسنفعل، لقد أحببت اللعب ضد فريق حماسي و منظم جدًا مثل ليدز".

وواصل :"علمت قبل المباراة انها ستكون صعبة وعلينا ان نكون جاهزين والا ستكون الأمور أصعب علينا".

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وتابع :"لقد قاتلنا طوال المباراة بشدة وكنا جاهزين، كانت مباراة دوري إنجليزي معتادة حيث الجميع يركض على الكرة منذ الثانية الأولى".

وأوضح :"دافعنا ليس بشكل جيد لكن ارتكبنا أخطاء مثيرة، أحدها بين أليسون وفيرجل فان دايك والخطأ الأخر كان الظهيرين يلعبان بالعمق وهذا مالم يحدث عادة. الاخطاء كانت واضحة لكن ليست شائعة".

وأضاف :"أبارك لصلاح هذا المستوى، إنه لاعب مميز والأرقام تتحدث عنه، لقد قدم اداء استثنائي اليو.

وتابع :"لقد كان حاضرًا معنا باستمرار وتسبب لليدز بالمشاكل، لقد كان هذا المستوى واحد من أفضل المستويات التي قدمها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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