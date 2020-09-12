إصابة ديبجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بـ كورونا

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني عن إصابة دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بفيروس كورونا بعدما خضع الفريق بالكامل لتحليل يوم الجمعة، وأظهرت النتائج إيجابية عينة الأرجنتيني.
وأوضح الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد أن المدرب الأرجنتيني سوف يخضع للعزل المنزلي خلال الفترة المقبلة وفقًا للبروتوكول الصحي.
وكان أتليتكو قد أخضع أفراده لاختبار الكشف عن كورونا أمس الجمعة، وظهرت نتائجه اليوم السبت.
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