لأجل عيون الدوري.. اتحاد الكرة يدرس إلغاء معسكر أكتوبر لمنتخب مصر

ويلتقي منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدرى نظيره منتخب توجو خلال الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون. وترغب اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فى إنهاء منافسات الدورى الممتاز قبل انتهاء شهر أكتوبر المقبل من أجل إرسال الفرق الأربعة المشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف". وحدد مسئولى الكاف يوم 20 أكتوبر القادم آخر موعد لإرسال الاتحادات الأهلية الفرق المشاركة ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية. يذكر أن منتخب مصر الوطنى تعادل فى مباراتي جزر القمر وكينيا ويمتلك نقطتين فقط فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021. يسود الاتجاه داخل اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة إلغاء معسكر منتخب مصر الوطنى المحدد له فى شهر أكتوبر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب توجو بتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021.

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