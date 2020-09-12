سيد معوض يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

شارك سيد معوض مدرب المنتخب المصري جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر سيد معوض وهو يقوم بإجراء بعض التمارين الرياضية في الجيم لرفع لياقته البدنية وعلق قائلًا "الحمد لله".

يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.

ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.



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