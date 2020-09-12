الارشيف / الرياضة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق مسؤولى النادى الأهلي، على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق إنبي، والمعار من فريق النجوم، من أجل انضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل المادية وكذلك جلسة مع محمد الطويلة رئيس النجوم، والذى أبدى موافقته على انتقال اللاعب بناء على رغبه من الطرفين.

ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا