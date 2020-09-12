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كوكا يتوج بكأس اليونان مع أولمبياكوس بعد الفوز على آيك أثينا

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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا بكأس اليونان للمرة الـ28 في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره فريق أيك  اثينا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في نهائي البطولة.

ولم تشهد مباراة اليوم بين أولمبياكوس ونظيره أيك آثينا في نهائي كأس اليونان مشاركة نجمنا المصري أحمد حسن كوكا، حيث تواجد في قائمة المباراة لكنه جلس على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة نظرًا لعودته مؤخرا من الإصابة.

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وجاء هدف الفوز لفريق أولمبياكوس عن طريق اللاعب لازار راندلوفيتش بالدقيقة العاشرة من زمن المباراة.

وأضاع المهاجم المغربي يوسف العربي فرصة ثمينة لمضاعفة النتيجة لصالح أولمبياكوس بعدما أهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 56، ليكتفي فريقه بالفوز بهدف دون مقابل ويحصد لقب بطولة كأس اليونان للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، والأولي منذ عام 2016.

وتوج أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني بالموسم المنقضي 2019 – 2020 ليحصد بذلك الثنائية المحلية مع الفريق بعدما توج اليوم السبت بكأس اليونان ايضًا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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