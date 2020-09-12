نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي في وجود كريم فؤاد ومحمد إبراهيم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من الإعلان عن ضم الثنائي، محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة، والظهير الأيمن كريم فؤاد لاعب النجوم، المعار إلى صفوف إنبي.
وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، إلى أن الأهلي حصل على توقيع الثنائي تمهيدا لحسم الصفقتين والإعلان عنهما بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في وجود الثنائي كالتالي:
في حراسة المرمى.. محمد الشناوي
في خط الدفاع.. كريم فؤاد، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول
في خط الوسط الدفاعي.. أليو ديانج، عمرو السولية
في خط الوسط الهجومي.. أحمد الشيخ (الشحات)، محمد إبراهيم، جونيور أجاي
في الهجوم.. أليو بادجي
جدير بالذكر أن محمد إبراهيم خاض خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز 19 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 5 آخرين.
وشارك كريم فؤاد في 18 مباراة مع فريقه إنبي، وصنع هدف وحيد، خلال الموسم الحالي.
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