بمشاركة ميسي.. برشلونة يهزم خيمناستيك بالثلاثة وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق برشلونة فوزًا عريضًا على خيمناستيك الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار استعدادات البرسا لانطلاق الموسم الجديد.
وفي الدقيقة (30) نجح اللاعب خابي بونيا في إحراز احراز الهدف الأول لخيمناستيك وتقليص الفارق مع برشلونة، الذي أنهى شوط المباراة الأول متقدما بهدفين لواحد.
وسجّل البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثالث للفريق الكاتالوني في الدقيقة (51) مؤكدا فوز الفريق.
وسيستهل برشلونة مشواره في "الليغا" بمواجهة أثلتيك بلباو في 20 من الشهر الجاري خارج الديار.
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