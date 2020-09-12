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بمشاركة ميسي.. برشلونة يهزم خيمناستيك بالثلاثة وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق برشلونة فوزًا عريضًا على خيمناستيك الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار استعدادات البرسا لانطلاق الموسم الجديد.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، افتتح البرسا التسجيل عن طريق المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (ق5)، قبل أن يضيف مواطنه أنطوان غريزمان الهدف الثاني (ق17) من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة (30) نجح اللاعب خابي بونيا في إحراز احراز الهدف الأول لخيمناستيك وتقليص الفارق مع برشلونة، الذي أنهى شوط المباراة الأول متقدما بهدفين لواحد.

وسجّل البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثالث للفريق الكاتالوني في الدقيقة (51) مؤكدا فوز الفريق.

وسيستهل برشلونة مشواره في "الليغا" بمواجهة أثلتيك بلباو في 20 من الشهر الجاري خارج الديار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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