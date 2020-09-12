أول تعليق من كومان بعد فوز برشلونة الودي على خيمناستيك تاراجونا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه ظهر بشكل جيد في مواجهة خيمناستيك تاراجونا، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، وانتهت بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبسؤاله حول طريقة اللعب التي استخدمها في المباراة (4-2-3-1)، أقر المدرب الهولندي بأن "طريقة اللعب هذه تختلف عن التي لعب بها برشلونة في المواسم الأخيرة، ولكننا نمتلك الآن وفرة كبيرة في مركز خط الوسط، وعلينا الاستفادة من هذا الأمر".
كما تطرق كومان للحديث عن لاعبين بعينهم أمثال القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، اللذين شاركا على مدار 45 دقيقة رغم افتقادهما لنفس الجرعات التدريبية لباقي اللاعبين.
وقال في هذا الصدد "أردت انخراط اللاعبين الذين خاضوا أيام أقل في التريبات مع باقي المجموعة، لأننا في موسم استثنائي، والأهم هو اكتساب النسق البدني حتى نتفرغ للجانب الخططي فيما هو قادم".
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