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صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث محمد صبحي لاعب نادي إنبي، والصديق المقرب لصالح جمعة، عن تطورات أزمة الاعب مع إدارة النادي الأهلي، لاسيما بعد مشكلة حادث التصادم الأخير بالزمالك.

أزمة صالح جمعة في الأهلي

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وقال محمد صبحي في تصريحات صحفية: صالح جمعة تواصل معي منذ 3 أيام، وقال لي إن "نفسيته تعبانة بعدما سمع أن الأهلي يريد الإطاحة به خلال الفترة المقبلة".

وتابع محمد صبحي: "صالح جمعة عمره ما يسكر، لكنه يعشق السهر كأي شاب، وقال لي في المكالمة التي جمعتني به".

وأتم لاعب إنبي: "فايلر أحرج صالح جمعة في مشاركته خلال مباراة المصري الذي لعب في دقائقها الأخيرة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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