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إصابة سيميوني بفيروس كورونا

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دوت الخليج -
إصابة سيميوني بفيروس
قال أتلتيكو مدريد في بيان إن مدربه دييغو سيميوني اصيب بفيروس كورونا وهو ما يعني أنه ربما يغيب عن أول مباراة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في غضون أسبوعين.

وأضاف النادي الإسباني في بيانه أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب الأرجنتيني الذي عزل نفسه في منزله بعد خضوعه للكشف أمس الجمعة خلال استعداد الفريق لبداية الموسم.

وانطلق الموسم اليوم السبت لكن تأجلت أول مباراتين لأتلتيكو بعد مشاركته في البطولة المصغرة بين ثمانية فرق بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي. ويستهل أتليتيكو مشواره في الموسم الجديد في 27 سبتمبر عندما يستضيف غرناطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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