الإخوان ليسوا مسلمين .. مرتضى منصور يهاجم الشامتين في وفاة عزمي مجاهد

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من تشفى ‏في وفاة الراحل عزمي مجاهد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق في ‏الكرة الطائرة.‏

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" هذه هي أخلاق الإخوان، الذين ‏لم يكونوا مسلمين في يومٍ ما".‏

وواصل:"عزمي مجاهد كان يقول كلمة حق ويدافع عن وطنه وعن ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي".