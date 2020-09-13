وكيله: جيرالدو يقدم مستويات جيدة مع الأهلي ولم يتلق أي عروض خارجية

تحدث هشام بن صالح، وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.
وقال هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جيرالدو يقدم مستويات جيدة مع الأهلي ويشارك أساسي في تشكيل الأحمر وأتابعه جيدًا في المباريات".
وتابع: "جيرالدو لم يتلق أية عروض خارجية في الوقت الجاري للرحيل عن الأهلي في الموسم المقبل".
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