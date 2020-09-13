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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

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استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون على قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي اليوم في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى : محمود جنش – محمد أبو جبل 

خط الدفاع : محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الغني – ياسين مرعي –  حاتم سكر – أحمد عيد 

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خط الوسط: طارق حامد  -  محمد حسام بيسو – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي -  إسلام جابر  - حسام أشرف - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو – محمد عنتر – سيف فاروق جعفر

خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل

ويغيب عن الفريق كل من: فرجاني ساسي وحازم إمام وشيكابالا وأشرف بن شرقي  وعبد الله جمعة و يوسف أوباما و كاسونجو للإصابة  ومحمد عواد  ومحمد صبحي محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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