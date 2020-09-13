كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون على قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي اليوم في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى : محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الغني – ياسين مرعي – حاتم سكر – أحمد عيد

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خط الوسط: طارق حامد - محمد حسام بيسو – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي - إسلام جابر - حسام أشرف - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو – محمد عنتر – سيف فاروق جعفر

خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل

ويغيب عن الفريق كل من: فرجاني ساسي وحازم إمام وشيكابالا وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة و يوسف أوباما و كاسونجو للإصابة ومحمد عواد ومحمد صبحي محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.