وواصل:" شاهدت مظاهر حب لوالدي في يوم وداعه اليوم، عزمي مجاهد كان وطنيًا وعاشقا لتراب وطنه وأسطورة في لعبة الكرة الطائرة".
وأتم حديثه مبديًا استنكاره من تشفى في وفاة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع من كان قريبًا من والده كان يحبه بشدة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير عزمي مجاهد يشكر مرتضى منصور ويوجه رسالة لمن تشفوا في وفاة والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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