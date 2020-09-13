رئيس المقاصة ينتقد بيراميدز بسبب تفاوضه مع إيهاب جلال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، عن حقيقة علمه بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات مهع إيهاب جلال.
وأكد محمد عبدالسلام في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه على الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تفاجئت بمفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال في هذا الوقت".
وتابع: "أوجه اللوم إلى مسئولي نادي بيراميدز بسبب دخولهم في مفاوضات مع إيهاب جلال في منتص ف الموسم وهذا الأمر لا يليق لعدم تشتت المدرب".
وأشار: "إيهاب جلال تربطه علاقة قوية مع المقاصة وهي أكبر من مجرد عقد بيننا".
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