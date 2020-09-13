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نابولي يطالب مانشستر سيتي إدراج نجم آخر في صفقة كوليبالي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نابولي الإيطالي طلب من مانشستر سيتي الإنجليزي ضم أحد نجومه ضمن صفقة نجم الفريق الإيطالي السنغالي خاليدو كوليبالي الذي يطمح المان سيتي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأفاد موقع Sport Witness البريطاني بأن نابولي الإيطالي يرغب في إدراج نجم مانشستر سيتي الأوكراني ألكسندر زينشينكو ضمن صفقة كوليبالي.

وأوضح الموقع البريطاني أن زينشينكو أصبح أقل أهمية في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، حيث خاض مباريات أقل بعد أن كان قد تحول للظهير الأيسر الأساسي في الموسم قبل الماضي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن النجم الأوكراني البالغ من العمر 23 عامًا يلعب مع مانشستر سيتي منذ عام 2016 بعد انضمامه إليه من أوفا الروسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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