كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعبين، عن دخول نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع لاعب وسط نادي شبيبة القبائل.

وقال فيصل بن عيادة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل".

وتابع ان المفاوضات جارية في الفترة الجارية لحسم الامور مع بداية الموسم الكروي الجديد.