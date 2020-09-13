الارشيف / الرياضة

الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف فيصل عبيد، وكيل اللاعبين، عن دخول نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع لاعب وسط نادي شبيبة القبائل.

وقال فيصل بن عيادة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل".

وتابع ان المفاوضات جارية في الفترة الجارية لحسم الامور مع بداية الموسم الكروي الجديد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإسماعلي يفاوض توفيق عدادي لاعب شبيبة القبائل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا