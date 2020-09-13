أشاد مجلس إدارة نادي طلائع الجيش بالفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراته الأخيرة أمام الجونة في الدوري بأربعة أهداف لهدف. وأثني المجلس على إدارة الجهاز الفني للمباراة وبالروح العالية للاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز وإحراز المزيد من الأهداف في المباراة . وطالب مجلس الإدارة من الجهاز الفني و اللاعبين بالاستمرار على نفس المستوى والتحلي بالروح القتالية العالية في الملعب لمواصلة الإنتصارات والتقدم أكثر للأمام بجدول الدوري العام . وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة عبد الحميد بسيوني المدير الفني منح اللاعبين راحة 24 ساعة لإلتقاط الأنفاس بعد المباراة القوية والفوز الكبير والساحق الذي حققه الطلائع مؤخرًا علي الجونة ، على أن يعود للتدريبات بملعبه بجهاز الرياضة العسكري استعدادا لمباراته القادمة يوم الخميس المقبل أمام المصري في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طلائع الجيش راحة عقب رباعية الجونة في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.