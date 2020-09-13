نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل الدولي المصري محمد صلاح هاتريك في شباك ليدز يونايتد خلال المباراة، وتصدر قائمة هدافي البريمرليج منذ اليوم الأول في النسخة الجديدة.
ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- محمد صلاح 3 أهداف.
2- ايميريك اوباميانج هدف وحيد.
3- الكسندر لاكازيت هدف وحيد.
4- جابريل هدف وحيد.
5- ويلفرد زاها هدف وحيد.
6- كالوم ويلسون هدف وحيد.
7- هيندرك هدف وحيد.
8- بامفورد هدف وحيد.
9- هاريسون هدف وحيد.
10- فيرجيل فان دايك هدف وحيد.
11- كيليتش هدف وحيد.
يذكر أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي قد توج بجائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج بالموسم الماضي برصيد 23 هدف.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.