نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن التشكيلة السحرية لبرشلونة في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض الموسم الجديد مع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للنادي. وأشارت تقارير حسب "‏Cuatro"، إن كومان استقر على التشكيلة السحرية التي ستخوض معه الموسم المقبل، وذلك بعد التدريبات في الأسابيع الماضية. وجاءت التشكيلة السحرية لفريق برشلونة كالتالي :- حراسة المرمى: تيرشتيجن. Advertisements خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا. خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - انطوان جريزمان. خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ليونيل ميسي - انسو فاتي. يذكر أن برشلونة قد حقق الفوز على خيمناستيكا بالأمس في مباراة ودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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