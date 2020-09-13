عمرو حسن: سيراميكا يستحق التواجد بالممتاز.. وبركات كان لاعبا مُتعبا

قال عمرو حسن، مدرب فريق سيراميكا كليوباترا، القائم بأعمال مدير شئون اللاعبين، إنه رحل عن الزمالك بعد أن قضى 12 عاما بين جدرانه.

وأضاف عمرو حسن خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أنه بدأ حياته الكروية بناشئين الزمالك حتى تم تصعيده للفريق الأول في سن 18 عاما.

وتابع: "شاركت مع الزمالك 10 دقائق فقط كبديل في إحدى مباريات كأس مصر، ورحيلي عن الزمالك لم يكن سهلا، قضيت 12 عاما داخل جدرانه، وحظي كان سيئًا بوجود 3 لاعبين كبار في مركز الظهير الأيمن".

واستطرد: "عزمي مجاهد كان أول من تحدث معي للانتقال لبتروجت، ونجحنا في أول موسم لنا فى حصد المركز السابع ثم شاركنا بالكونفدرالية في الموسم الثالث لنا".

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وأردف: "عدد كبير من لاعبي بتروجت تلقوا عروضًا من الأهلي والزمالك بعد الصعود للممتاز، وفضلت ختام مسيرتي فى بتروجت رغم امتلاكي عدة عروض بعد نهاية عقدي مع الفريق البترولي، وقضيت 17 عاما مع بتروجت منذ تواجده بالدرجة الثانية".

وواصل: "محمد بركات كان لاعبا متعب جدا بالنسبة لي، لأنه ليس مجرد لاعب سريع ومهاري لكنه من أذكى اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي.. بركات ذكي في تحركاته واستلامه للكرة ومن الصعب أن تحجمه في الملعب، سيضعك في مشاكل، وشيكابالا في الزمالك أيضًا كان من العناصر المميزة والتي يجب أن تكون بكامل تركيزك معه طوال المباراة".

واختتم: "أتواجد مع سيراميكا كليوباترا منذ شهرين ونصف ونتمنى تحقيق حلم الصعود، الفريق يستحق التواجد بالدوري الممتاز".

وعن دوري أبطال أفريقيا، قال: "حظوظ جميع الفرق الأربعة بدوري الأبطال، متساوية، والإمكانات الفنية والبدنية متقاربة، والزمالك يمتلك عناصر كثيرة مميزة قادرة على حسم البطولة الافريقية".