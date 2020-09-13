هيثم فاروق عن محمد صلاح: ذوو النفوس الجميلة يجدون المتعة في دعم الأصدقاء

واشاد فاروق بموقف نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح اليوم عقب احتفاله اليوم علي طريقة لاعب الاهلي مؤمن زكريا بعدما احرز هدف فريقة الرابع والثالث له "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد.
وعلق علي موقف صلاح قائلا: "ذوو النفوس الجميلة يجدون المتعة في دعم الاصدقاء.. وهكذا فعل ابومكة مع مؤمن زكريا. "
واضاف :"نصيحتي لك، اذا كنت تبحث عن النجاح، خد نفسآ عميقآ وشاهد محمد صلاح".
وسجل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الهدف الرابع في شباك ليدز يونايتد لتصبح النتيجة 4-3 لصالح الريدز في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي "البريميرليج" .
واحتفل الفرعون المصري على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وأشار بيده برقم ثمانية وهو رقم مواطنه مع المارد الأحمر.
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