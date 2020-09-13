أدهم السلحدار: أبناء الإسماعيلي أفضل المدربين في مصر.. والأجنبي غير مفيد للدراويش

قال أدهم السلحدار، لاعب الإسماعيلي السابق، إنه ضد فكرة تولي المدرب الأجنبي القيادة الفنية للدراويش، مؤكدا أن أبناء الإسماعيلي الأفضل في التدريب بمصر.

وأضاف أدهم السلحدار خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أنه رحل عن الأهلي فى سن 18 عامًا، وانتقل لنادي النيل للأدوية، ثم اختاره علي أبوجريشة، رفقة اثنين من النيل للأدوية للانضمام للإسماعيلى .

وتابع: "الانضمام للدراويش كان بمثابة حلم في ذلك الوقت، لعبت بجميع المراكز باستثناء الجانب الأيمن ورأس الحربة، وبطولة الدوري مع الإسماعيلي الأغلى في حياتي”.

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وأكمل: “من أسعد اللحظات في حياتي عودتي للإسماعيلى بعد 22 عاما، وخطأ كبير من إدارة الإسماعيلي لرحيل محمود جابر عن الفريق”.

وأردف: "أكره أن يكون ابن النادي دائما المدرب المؤقت لفريقه، وأنا ضد المدرب الأجنبي وأبناء الاسماعيلي الأفضل في التدريب بمصر”.

وواصل: “فوجئنا بالتفاوض مع مدرب جديد بعد مباراة طنطا، لكن لا يمكن أن أرفض مساعدة بيتي في محنته، سأعمل بالدراويش في أى وقت وأي منصب، لكني لا أتمنى أن اكون رقم 2 في الجهاز الفني”.