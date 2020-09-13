المستكاوي عن دعم محمد صلاح لـ مؤمن زكريا: هدية جميلة من بطل

نشر الناقد الرياضي حسن المستكاوي تويته عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واشاد المستكاوي بموقف نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح اليوم عقب احتفاله اليوم علي طريقة لاعب الاهلي مؤمن زكريا بعدما احرز هدف فريقة الرابع والثالث له "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد في افتتاحية الدوري الانجليزي.

وعلق المستكاوي علي موقف صلاح قائلا: "محمد صلاح حركة مؤمن زكريا ورقم ٨ إحتفالا بالهدف الثالث هدية جميلة من بطل".

وسجل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الهدف الرابع في شباك ليدز يونايتد لتصبح النتيجة 4-3 لصالح الريدز في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي "البريميرليج" .

واحتفل الفرعون المصري على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وأشار بيده برقم ثمانية وهو رقم مواطنه مع المارد الأحمر.