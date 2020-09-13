نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباردة جديدة من الزمالك لدعم لمؤمن زكريا.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مبادرة ‏لمساندة ودعم مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي.‏ وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"أقترح في أقرب وقت ممكن إقامة مباراة ‏ودية بين الزمالك والأهلي" يُخصص دخلها لمؤمن زكريا.‏ وأوضح:"المباراة ستدعم اللاعب بشكل معنوي كبير بخلاف الدعم ‏المالي، كما اننا في حاجة لها من أجل تهدئة الأجواء ونبذ التعصب كي ‏نكون يد واحدة خلال الفترة المقبلة". ‏

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