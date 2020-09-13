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المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي مصر المقاصة وافقوا على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الحالي والزمالك سابقًا، إلى النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسئولي المقاصة أبدوا موافقتهم علي بيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن بشرط وحيد.

وأوضح أن شرط نادي المقاصة هو مساواة العرض المالي المقدم من القلعة الحمراء بالعرض الذي قدمه نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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