جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

أكد جمال حمزة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أن انضمام محمد إبراهيم إلى الأهلي يختلف عن رحيل رمضان صبحي، كما وجه انتقادات شديدة اللهجة لـ صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء.

وقال جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "محمد إبراهيم لاعب جيد ويمتلك مهارات وإمكانيات تختلف عن أي لاعب في الدوري، وبالتأكيد سيفيد الأهلي، لأن الأحمر لا يمتلك لاعب في مركزه إلا محمد مجدى أفشة".

وأضاف معلقًا على اهتمام الأهلي بـ قائد الزمالك السابق: "ما المانع طالما لم يطلبه الزمالك؟، الوضع مختلف عن رمضان صبحي، لأن الأخير الأهلي كان يريده وهو الذي اختار، بينما محمد إبراهيم النادي استغنى عنه، وبالتالي يحق له الرحيل لأي ناد".

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وأردف: "صالح جمعة لابد أن يغير أسلوبه ليس كلاعب كرة ولكن كـ (بني آدم)، هو إلى الآن لا يستطيع تغيير حياته، وحياته ليست مناسبة لأن يكون لاعب كرة قدم في الأهلي، وإن لم يغيرها فلن يلعب".

وواصل: "الفارق بين الأهلي والزمالك أن جماهير الأخير تعشق اللاعبين، ومن الممكن أن يحبون اللاعبين أكثر من النادي، أما الأهلي فلو لاعب رحل كأنهم لا يعرفوه، وعلى مستوى الإدارات فكل منهما له لائحة مختلفة خاصة به ويطبقها".

واختتم: "يصعب علي ما حدث لـ حسام عاشور، بعد كل هذه السنوات في النادي الأهلي وتكون النهاية هكذا!، وأتعجب من جماهير الأهلي الذين يرون أن قرار الإدارة كان صحيحًا".