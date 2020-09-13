نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن إنتر ميلان يعتبر من ضمن الأندية التي اقتحمت السباق مؤخرًا من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لريال مدريد سيرجيو ريجيلون بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وأشبيلية الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي الإيطالي يفكرون في أن التعاقد مع ريجيلون يأتي بعد التعاقد منذ أيام مع نجم روما ألكسندر كولاروف بالإضافة إلى وجود أشلي يونج الوافد من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير الماضي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع ريجليون ويفكر في عقد صفقة تبادلية تبدو غريبة بعرض صانع ألعابه الجديد الدنماركي كريستيان إريكسن على ريال مدريد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي إنتر ميلان تعاقدوا مع إريكسن أيضًا في يناير الماضي قادمًا من توتنهام الإنجليزي ولكن لا يمانع في رحيله إلى ريال مدريد الذي كان يسعى للتعاقد مع النجم الدنماركي في الموسم الماضي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة ستكون تبادل اللاعبين فقط بين الناديين الإيطالي والإسباني وأنه لن يتم تبادل أي أموال بها نظرًا لتقارب سعر اللاعبين في سوق الانتقالات.