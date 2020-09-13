المقاولون العرب يطير إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الدراويش في الدوري

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إلى محافظة الاسماعيلية عصر غدا الأثنين، استعدادًا لمواجهة النادى الاسماعيلى يوم الثلاثاء المقبل، والتى يستضيفها استاد الإسماعيلية فى إطار استعدادات منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع المقاولون إلى مواصلة الانتصارات للحفاظ على المركز الثالث بجدول المسابقة فى ظل تعثر فريق بيراميدز الذى تلقى ثلاث هزائم متتالية.

ومنح تعثر فريقى بيراميدز والزمالك بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام فرصة ذهبية للمقاولون العرب للعودة بقوة إلى صراع الوصافة من جديد بعدما انتزع فوزًا ثمينًا فى ذات الجولة على فريق حرس الحدود فى الوقت القاتل، بهدف طاهر محمد طاهر.

وارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 52، إلا أن القلعة البيضاء تترقب خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول، وهو ما يجدد آمال المقاولون فى استعادة المركز الثانى من جديد بعدما هيمن عليه ذئاب الجبل طوال أحداث الموسم الجارى.

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8 جولات فقط تتبقى على نهاية الموسم الجارى الذى استكمل فى ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، ورغم أن النادى الأهلى حسم القمة تقريبًا إلا أن صراع الوصافة بات مشتعلا، فنقطتان فقط تفصلان المقاولون عن التساوى مع الزمالك، ومثلهما يفصلان بيراميدز عن التساوى مع المقاولون، إلا أن بيراميدز لا يعيش أفضل حالاته بعدما تلقى الهزيمة فى آخر ثلاث جولات. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة 26 للدورى.

وأحرز طاهر محمد طاهر هدف الفوز فى الوقت بدل الضائع من قذيفة رائعة بعدما ظلت النتيجة التعادل الإيجابى حيث تقدم المقاولون عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3 ثم تعادل الحرس عن طريق حسن مجدى فى الدقيقة 21 ويعود محمد عصام للتقدم للذئاب فى الدقيقة 47 ثم يتعادل الحرس مجددا فى الدقيقة 69 عن طريق تونى جوميز.

وقفز فريق المقاولون إلى المركز الثالث برصيد 47 نقطة مستغلا تعثر بيراميدز أمام المصرى، بينما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة فى المركز 14 .