عماد النحاس يحذر لاعبي المقاولون من الإسماعيلي ويطالب بمواصلة مسيرة الانتصارات

حذر عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، لاعبى فريقه من التهاون فى مباراة الفريق المرتقبة أمام الإسماعيلى والتى تقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد الاسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الإسماعيلى لرد الاعتبار أمام ذئاب الجبل بعد الهزيمة القاسية التى تلقاها من الأهلى فى الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، لإرضاء جماهير الدراويش.

وطالب النحاس لاعبى المقاولون بمواصلة مسيرة الانتصارات من أجل الحفاظ على المركز الثالث حاليًا وعدم السماح لبيراميدز بالانقضاض عليه من جديد، وذلك فى انتظار فرصة تعثر الزمالك للعودة إلى المركز الثانى من جديد.

ومنح تعثر فريقى بيراميدز والزمالك بالجولة 26 فرصة ذهبية للمقاولون العرب للعودة بقوة إلى صراع الوصافة من جديد بعدما انتزع فوزًا ثمينًا فى ذات الجولة على فريق حرس الحدود فى الوقت القاتل، بهدف طاهر محمد طاهر، حيث ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 52، إلا أن القلعة البيضاء تترقب خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول، وهو ما يجدد آمال المقاولون فى استعادة المركز الثانى من جديد بعدما هيمن عليه ذئاب الجبل طوال أحداث الموسم الجارى.

8 جولات فقط تتبقى على نهاية الموسم الجارى الذى استكمل فى ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، ورغم أن النادى الأهلى حسم القمة تقريبًا إلا أن صراع الوصافة بات مشتعلا، فنقطتان فقط تفصلان المقاولون عن التساوى مع الزمالك، ومثلهما يفصلان بيراميدز عن التساوى مع المقاولون، إلا أن بيراميدز لا يعيش أفضل حالاته بعدما تلقى الهزيمة فى آخر ثلاث جولات.