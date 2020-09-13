نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الأحد 13/9/2020 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الأحد 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وستلعب مباراة الزمالك ضد نظيره الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي. Advertisements وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس". ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري. بينما يتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها حتى الآن.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الأحد 13/9/2020 في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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