الارشيف / الرياضة

برشلونة يحدد سعر سيميدو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد سعر سيميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد السعر الذي سيبيع فيه نجمه البرتغالي نيلسون سيميدو المطروح للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة سيطلب مبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 45 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات نجمه البرتغالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيميدو قد يدخل في صفقة تبادلية مع نادي آخر في ظل الأنباء المتدولة عن رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع هيكتور بيليرين نجم آرسنال الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من ضمن الخيارات أيضًا التعاقد مع جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ولكن هذه الصفقة صعبة على حد وصف الصحيفة الإسبانية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يحدد سعر سيميدو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا