نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد سعر سيميدو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد السعر الذي سيبيع فيه نجمه البرتغالي نيلسون سيميدو المطروح للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة سيطلب مبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 45 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات نجمه البرتغالي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيميدو قد يدخل في صفقة تبادلية مع نادي آخر في ظل الأنباء المتدولة عن رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع هيكتور بيليرين نجم آرسنال الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من ضمن الخيارات أيضًا التعاقد مع جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ولكن هذه الصفقة صعبة على حد وصف الصحيفة الإسبانية.
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