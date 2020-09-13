توتنهام يستدرج إيفرتون في أولى مبارياته بـ الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره إيفرتون، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعبه، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وينوي توتنهام المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد أن أنهى موسمه الماضي في المركز السادس، وتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي بصعوبة في ظل الإصابات التي عانى منها نجوم الفريق. في المقابل، عزز إيفرتون صفوفه بالثنائي الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد، وألان نجم الوسط البرازيلي من نابولي. ويلتقي اليوم أيضًا، ويست بروميتش ألبيون الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة الدولي المصري أحمد حجازي، مع نظيره ليستر سيتي في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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