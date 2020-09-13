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صديق كومان: برشلونة يرغب في ضم محمد صلاح.. واللاعب يفكر في الرحيل عن ليفربول

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أكد شجاك سوارت، لاعب منتخب هولندا السابق وصديق رونالو كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، أن البلوجرانا يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وقال شجاك، في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن رونالد كومان يريد ضم محمد صلاح إلى صفوف برشلونة.

وأضاف شجاك سوارت أن الفرعون المصري محمد صلاح يرغب في الرحيل عن ليفربول خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد صلاح كان ضمن قائمة المرشحين خلال الفترة الماضية لخلافة ميسي في برشلونة، حسبما أشارت تقارير صحفية.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3، في افتتاح مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي، أمس، السبت، حيث سجل 3 أهداف "هاتريك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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