الزمالك يصطدم بـ الإنتاج الحربي في افتتاح الجولة 27 من الدوري الممتاز

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل تعويض التعادل الأخير للفريق أمام سموحة من أجل الحفاظ على فرص الفريق فى حصد المركز الثانى من مسابقة الدوري.
وفى المقابل يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام أسوان ويسعى الإنتاج إلى تحقيق نتيجة جيدة للابتعاد عن المناطق الخطرة بجدول ترتيب الدوري.
ويمتلك الزمالك 52 نقطة محتلا بها المركز الـثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما يقع الإنتاج الحربي فى المركز التاسع برصيد 30 نقطة.
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