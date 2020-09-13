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الزمالك يصطدم بـ الإنتاج الحربي في افتتاح الجولة 27 من الدوري الممتاز

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة قوية عندما يلعب اليوم باستاد القاهرة أمام الإنتاج الحربي، في إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل تعويض التعادل الأخير للفريق أمام سموحة من أجل الحفاظ على فرص الفريق فى حصد المركز الثانى من مسابقة الدوري.

وفى المقابل يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام أسوان ويسعى الإنتاج إلى تحقيق نتيجة جيدة للابتعاد عن المناطق الخطرة بجدول ترتيب الدوري.

ويمتلك الزمالك 52 نقطة محتلا بها المركز الـثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما يقع الإنتاج الحربي فى المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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