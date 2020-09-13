الدوري الإنجليزي.. حجازي في مهمة صعبة مع وست بروميتش أمام ليستر سيتي

كان فريق وست بروميتش بقيادة أحمد حجازي تأهل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد غياب دام عامين.
ويتسلح وست بروميتش بعامل الأرض في مباراة اليوم، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ثعالب ليستر سيتي.
في المقابل يدخل ليستر سيتي المباراة تحت شعار لا بديل الفوز، من أجل المنافسة مبكرا على لقب الدوري الإنجليزي.
ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي توتنهام مع إيفرتون في تمام الخامسة والنصف مساء.
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