نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الأحد 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق الأبيض في بطولة الدوري. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اليوم كالآتي: 1- الأهلي 71 نقطة. 2- الزمالك 52 نقطة. 3- المقاولون العرب 47 نقطة. 4- بيراميدز 45 نقطة. 5- الاتحاد السكندري 36 نقطة. 6- إنبي 35 نقطة. 7- سموحة 33 نقطة. Advertisements 8- مصر للمقاصة 33 نقطة. 9- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 10- الإسماعيلي 30 نقطة. 11- طلائع الجيش 29 نقطة. 12- نادي أسوان 28 نقطة. 13- الجونة 28 نقطة. 14- وادي دجلة 27 نقطة. 15- حرس الحدود 26 نقطة. 16- المصري 25 نقطة. 17- إف سي مصر 19 نقطة. 18- طنطا 17 نقطة.

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