الارشيف / الرياضة

حقيقة مفاوضات الوداد مع باتريس كارتيرون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الوداد مع باتريس كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن عدم وجود أي اتصال بين نادي الوداد المغربي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

وكان الوداد قد أعلن عن رحيل المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من تدريب الفريق.

Advertisements

وكانت هناك بعض التقارير المغربية، التي أشارت إلى دخول كارتيرون ضمن قائمة المدربين الذين يسعى الوداد للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة بعد رحيل جاريدو.

وأشارت تقارير صحفية، أن كارتيرون يسعى لتحقيق البطولات مع الزمالك، ويحترم عقده مع الفارس الأبيض.

وتابعت التقارير، أن كارتيرون لم يفكر فى الرحيل خصوصا بعد تمديد عقده للموسم المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حقيقة مفاوضات الوداد مع باتريس كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا