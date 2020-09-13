نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الوداد مع باتريس كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن عدم وجود أي اتصال بين نادي الوداد المغربي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

وكان الوداد قد أعلن عن رحيل المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من تدريب الفريق.

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وكانت هناك بعض التقارير المغربية، التي أشارت إلى دخول كارتيرون ضمن قائمة المدربين الذين يسعى الوداد للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة بعد رحيل جاريدو.

وأشارت تقارير صحفية، أن كارتيرون يسعى لتحقيق البطولات مع الزمالك، ويحترم عقده مع الفارس الأبيض.

وتابعت التقارير، أن كارتيرون لم يفكر فى الرحيل خصوصا بعد تمديد عقده للموسم المقبل.