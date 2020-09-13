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بتروجت يواجه شيكو وديا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يواجه شيكو وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت مع نظيرة، فريق شيكو وديا في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد علي الملعب الفرعي بستاد بتروسبورت .

ويذكر أن بتروجت تعادل في أولي ودياتة مع البنك الأهلي 1_1، وفاز علي الشرقية في ثاني ودياتة 3_0، وخسر من بني سويف 2_1، وفاز علي بورتو برباعية مقابل لاشئ في رابع ودياتة ،وتعادل مع النصر1_1، وفاز علي منتخب اسماعيلية 8/2، وخسر من القناة 0_1.

ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.

،ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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