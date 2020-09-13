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وادي دجلة يحذر نجمه من مفاوضات الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة يحذر نجمه من مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن مسئولي وادي دجلة حذروا نجم الفريق محمد عبد العاطي من الدخول في مفاوضات مع الزمالك في الفترة المقبلة.

وشدد مسئولو وادي دجلة على ضرورة انتظار الخطوات الرسمية بينهم وبين الزمالك وذلك في حالة رغبة الفارس الأبيض في تقديم عرض رسمي لحسم الصفقة في الموسم المقبل.

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ويطمح مسئولو وادي دجلة في تأجيل أية مفاوضات حتى نهاية الموسم خوفًا من تأثيرها على وضع الفريق في الدوري خاصة وأنه يتواجد في دائرة الخطر ويحتل المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 27 نقطة.

وطالب مسئولو وادي دجلة من عبد العاطي الالتزام والتركيز في تدريبات الفريق ومبارياته وتأجيل أمر رحيله حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلى نفس الجانب، طلب مسئولو وادي دجلة مؤخرًا الحصول على 35 مليون جنيه وذلك من أجل الموافقة على بيع نجمه محمد عبد العاطي إلى الزمالك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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