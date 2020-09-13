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الوداد يقطع الطريق على الأهلي وبيراميدز ويقترب من ضم أيوب الكعبي

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اقترب نادي الوداد المغربي من التعاقد مع أيوب الكعبي مهاجم فورتشن الصيني السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كان أيوب الكعبي فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرا.

وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن مجلس إدرة نادي الوداد،بات قريبا من الحصول على توقيع أيوب الكعبي، خلال الصيف الحالي.

وأضافت الصحيفة وفقا لمصادرها، أن أيوب الكعبي يرغب في الانضمام إلى الوداد، والبقاء في المغرب.

يذكر أن الأهلي وبيراميدز، أبرز المهتمين بـ أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، خلال الميركاتو الصيفي.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أيوب الكعبي مليون و 100 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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