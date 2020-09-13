كان أيوب الكعبي فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرا.
وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن مجلس إدرة نادي الوداد،بات قريبا من الحصول على توقيع أيوب الكعبي، خلال الصيف الحالي.
وأضافت الصحيفة وفقا لمصادرها، أن أيوب الكعبي يرغب في الانضمام إلى الوداد، والبقاء في المغرب.
يذكر أن الأهلي وبيراميدز، أبرز المهتمين بـ أيوب الكعبي مهاجم منتخب المغرب، خلال الميركاتو الصيفي.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ أيوب الكعبي مليون و 100 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الوداد يقطع الطريق على الأهلي وبيراميدز ويقترب من ضم أيوب الكعبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.