غضب عارم في المقاصة.. تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال وموقف المدير الفني

تقدم مسئولو نادي بيراميدز بعرض رسمي إلى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، لتولي تدريب الفريق خلال المباريات المتبقية من الدوري الممتاز ومباريات الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، دخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لتوليه تدريب الفريق فى الوقت الحالى وعدم الانتظار إلي نهاية الموسم الكروى الجارى بسبب النتائج السيئة التى تلقاها الفريق فى الآونة الأخيرة وتلقيه 3 هزائم متتالية بمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب إيهاب جلال مهلة قصيرة من الوقت لحسم موقفه من عرض بيراميدز الرسمي بالرحيل عن المقاصة في الوقت الحالي، وتولي تدريب الفريق واستكمال الموسم الكروي معه، وبالفعل بدأ إيهاب جلال يتحدث مع مسئولي المقاصة بشأن عرض بيراميدز وإمكانية الرحيل في الوقت الحالي وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم، خاصة أنه يري أن مهمته نجحت مع المقاصة بعد الوصول إلى النقطة 33 وضمان البقاء بمسابقة الدوري.

وشهدت الفترة الماضية نتائج مميزة لفريق المقاصة منذ تولى إيهاب جلال تدريب الفريق ونجح فى تحقيق العديد من الانتصارات مما أدى إلى تحسن مركز مصر للمقاصة في جدول ترتيب المسابقة وبعد الفريق كثيرا عن منطقة الخطورة بجدول الترتيب وأصبح يحتل مركزا متقدما بالدوري.

ويرتبط إيهاب جلال بعقد رسمي مع المقاصة ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجاري، ويعيش مسئولو المقاصة حالة كبيرة من الغضب تجاه مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال في ظل الرغبة في بقاء المدير الفنى مع الفريق حتى نهاية عقده.

