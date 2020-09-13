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فالنسيا يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ليفانتي

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يستهل فريق ليفانتي مشواره في مسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021، اليوم الأحد في التاسعة مساء، بمواجهة نظيره ليفانتي.

ويسعى فريق فالنسيا لاقتناص النقاط الثلاث في مباراة اليوم، للدخول في المنافسة مبكرا على لقب الدوري الإسباني.

في المقابل يطمح ليفانتي في انتزاع نتيجة إيجابية من خفافيش فالنسيا، وحصد نقطة على الأقل في أولى مبارياته بالموسم الجديد.

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيل مباريات برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد في الليجا، بسبب مشاركتهم الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، ألافيس مع بيتيس، بلد الوليد مع ريال سوسيداد، فياريال مع هويسكا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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