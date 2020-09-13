بدلا من حفلات الفنادق .. شوبير يطالب اتحاد الكرة بتسليم درع الدوري للأهلي في الملعب

وجه الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، رسالة إلى مسئولى اللجنة الخماسية بشأن تسليم النادي الأهلي درع الدورى خلال الموسم الكروى الجارى . وطالب شوبير فى تصريحات إذاعية له ، مسئولى اتحاد الكرة بضرورة تسليم درع الدوري إلى الأهلى فى الملعب بدلا من حفلات الفنادق. وقال شوبير : "إحقاقًا للحق اتحاد الكرة أقام حفلة جميلة للأهلى بأحد الفنادق لتسليمه درع الدورى، بعد ما كانت المواسم السابقة عبارة عن معاقبة البطل وتهنئة صامتة دون أى معنى، ولكن نريد الأفضل دائمًا ما المانع أن يبادر مسئولو اللجنة الخماسية ويقوموا بتسليم الأهلى الدرع فى الملعب". وأضاف : " "إحنا بس اللى فى العالم كله اللى بنسلم الدروع والكؤوس فى الغرف المغلقة، كل العالم يمنح البطل تكريمه فى الملعب، بلاش مباراة الاتحاد السكندرى عشان فيها إمكانية ولم يحسم الدرع بشكل رسمى، نشوف المباراة التى تليها أو من تليها، المهم أن يكون تكريم البطل فى أرض الملعب وليس فى فندق ." يذكر أن الأهلى سيتوج بشكل رسمي بلقب الدوري الممتاز حال فوزه فى مباراة الغد " الإثنين " أمام الاتحاد السكندرى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدورى الممتاز .

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