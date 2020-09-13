نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوهاج يخوض ثالث ودياته استعدادًا للقسم الثاني في المقال التالي
وسبق للفريق السوهاجي، خوض مبارتان وديتان، تعادل خلالهما مع بترول أسيوط بهدفين لكل منهما، وهدف لكل منهما، لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً، عقب العودة للتدريبات الجماعية.
ويحتل سوهاج المركز السابع، برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى 5 هزائم، وسجل 15 هدف، وعليه 13 هدف.
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