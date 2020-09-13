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لاتسيو يتلقى ضربة قوية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يتلقى ضربة قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي لاتسيو عن طبيعة إصابة مدافع الفريق الكروي لويز فيليبي، والتي تعرض لها خلال مباراة فروزينوني الودية.

لاتسيو تغلب على فروزينوني 1-0، في المباراة الودية التي أقيمت أمس السبت، في إطار التحضير للموسم الجديد.

وسجل خواكين كوريا الهدف الوحيد للاتسيو عند الدقيقة 63.

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وتعرض مدافع لاتسيو لويز فيليبي لإصابة خطيرة في الكاحل الأيمن خلال المباراة، ويجب أن يخضع للاختبارات غداً الإثنين.

واضطر المدافع البرازيلي إلى مغادرة أرض الملعب بعد 8 دقائق فقط من عمر اللقاء، بعد تدخل صعب من قبل غريغوريس كاستانوس، وقد يغيب عن بداية الموسم الجديد.

يبدأ لاتسيو في غضون أسبوعين ، حيث تم تأجيل المباراة الأولى ضد أتالانتا ، وغداً سيخضع المدافع لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه ومدى الإصابة.

وغضب المدرب سيموني إنزاغي بعد إصابة اللاعب، حيث تم مساعدة المدافع في غرفة تبديل الملابس، وعاد إلي أرض الملعب على عكازين في نهاية المباراة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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