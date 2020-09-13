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التحقيق مع لاعب فنون قتالية بتهمة الاعتداء الجنسي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقيق مع لاعب فنون قتالية بتهمة الاعتداء الجنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع بطل الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، للاستجواب في فرنسا للاشتباه في قيامه بالتعري الفاضح ومحاولة اعتداء جنسي.

وبحسب بيان النيابة العامة في فرنسا اليوم السبت فإن الإيرلندي ماكغريغور ألقي القبض عليه بواسطة عناصر الدرك بعد ورود شكوى في حقه أمس الأول الخميس.

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وأمرت النيابة العام بالمزيد من التحقيقات بعد استجواب ماكجريجور وبناء على النتائج التي استخلصها المحققون من التحقيقات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تكشف النيابة العامة عن موعد القبض على ماكغريغور أو إذا ما كان أفرج عنه، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة أنباء "ايه اف بي" عن محامي اللاعب الايرلندي قوله أنه تم الإفراج عن موكله.

وأعلن ماكغريغور في يونيو (حزيران) عن نيته اعتزال منافسات الفنون القتالية المختلطة، لكنه سبق وأن أعلن مرتين من قبل عن هذه الخطوة في عامي 2016 و2019 قبل أن يواصل نشاطه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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