أطلس جوادالاخارا يكتفي بالتعادل مع مازاتلان في الدوري المكسيكي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان 1 / 1 مساء السبت في المرحلة العاشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم. ورفع أطلس رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط أمام مازاتلان. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم ميجيل سانسوريس بهدف لفريق مازاتلان في الدقيقة 51 وتعادل ريناتو إيبارا بهدف لأطلس في الدقيقة 53 .

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